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Zema: Se depender de mim, vamos ter prisão de ministros do STF

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, voltou a criticar nesta quarta-feira, 19, o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu não só o impeachment, como a prisão de integrantes da Corte.

"Os ministros, algumas frutas podres que tem lá, estão prestando um desserviço ao STF, que sempre foi respeitado, e um grande desserviço ao Brasil. O Brasil está ficando mal visto. Eu tenho lido notícias de fora sobre o Brasil. O grau de corrupção aqui é cada vez tido como maior por causa do PT e desses ministros que estão lá. Se Deus quiser, nós vamos ter renovação no Senado e impeachment desses ministros. E se depender de mim, prisão", declarou o presidenciável durante sabatina do SBT News. Zema reafirmou ainda que pretende propor idade mínima de 60 anos para indicação de ministros do Supremo e nomeação com base em lista tríplice.

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