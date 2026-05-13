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Zema: ouvir Flávio cobrando dinheiro a Vorcaro é imperdoável, é um tapa na cara dos brasileiros

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 17:49:00 Editado em 13.05.2026, 17:59:41
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O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), reagiu nas redes sociais à revelação de que o também presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) trocou mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para ajudar a financiar a produção de um filme sobre a vida do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Flávio Bolsonaro, ver você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. Para mudar o Brasil, é preciso credibilidade."

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Flávio e Zema disputam o eleitorado bolsonarista, mas o ex-governador mineiro vinha adotando cautela ao marcar diferenças em relação ao filho do ex-presidente.

Na semana passada, Zema descartou a possibilidade de ser vice na chapa de Flávio.

Na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, Flávio apareceu com 33% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, enquanto Zema registrou 4%.

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VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/INTERCEPT/ZEMA
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