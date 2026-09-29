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Zema: No domingo mesmo vou me pronunciar sobre apoio no 2º turno

Escrito por Renata Pedini e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, disse que vai anunciar seu apoio no segundo turno ainda na noite de domingo, data do primeiro turno. Ele indicou mais cedo que estará ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A jornalistas, Zema reforçou que uma desistência "solo" antes do primeiro turno não é cogitada e disse que houve "diversos pedidos" para que abra mão da candidatura antes de domingo. Segundo o ex-governador mineiro, "sempre há alguém com essa visão", inclusive dentro do seu partido, o Novo, e do PL de Flávio.

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"Eu falei: 'agradeço sua ideia, mas eu vou levar até o final e tenho certeza que no 2º turno todos nós estaremos unidos contra o PT", afirmou. "Eu nunca desisti de nada na vida, por que agora depois de velho que eu vou desistir?", disse.

Zema comemorou também a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, que determinou a inclusão dos candidatos majoritários do partido Novo no debate presidencial e nos confrontos entre os candidatos a governador pelo País. O debate presidencial da Globo será na quinta-feira, 1º. "A expectativa é a melhor possível para o debate", afirmou.

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