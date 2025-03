Zema: No ano que vem vocês vão me ver muito, como candidato ou apoiando candidato à Presidência

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta segunda, 24, que terá forte participação na corrida eleitoral de 2026, seja como candidato da direita à Presidência da República, seja como apoiador de algum nome ainda não escolhido. Zema, porém, apontou o ex-presidente Jair Bolsonaro como o "mais viável" da direita, caso esteja elegível.

"No ano que vem, vocês vão me ver muito sendo candidato ou apoiando candidato à Presidência", disse em debate na Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro."

Pouco depois, indagado sobre a possibilidade de Bolsonaro buscar o retorno ao Palácio do Planalto, apontou: "O presidente Bolsonaro, com toda certeza, caso elegível, seria o candidato mais viável da direita. Acho que todos os governadores de direita tem plena ciência disso e, na minha opinião, estariam apoiando. Então, é aguardarmos a definição sobre o que vai acontecer com o processo dele ou não", afirmou, frisando que a Justiça tem sido "pródiga em condenar e descondenar ao sabor do momento".

Sobre a própria candidatura, Zema despistou: "Eu não tenho nenhum plano de poder pessoal. Tenho muitas atividades às quais eu posso me dedicar". "O que eu quero é contribuir se o candidato for um outro governador, uma outra pessoa que a direita se uniu para apoiar".