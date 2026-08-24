Zema já admite manter valorização do mínimo e quer esperar para alterar idade para aposentar

Candidato a presidente, Romeu Zema (Novo) indicou durante sabatina na TV Globo nesta segunda-feira, 24, que pode flexibilizar medidas do ajuste fiscal que vinha defendendo para as contas públicas brasileiras.

Ele admitiu manter a atual política de valorização do salário mínimo, se as contas públicas permitirem, e disse que primeiro quer tentar arrecadar mais recursos para a Previdência Social por meio do aumento da formalização do emprego antes de alterar a idade mínima da aposentadoria.

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"Por ora, não", disse ele ao ser questionado se mexeria na idade mínima. "Nós vamos mexer à medida em que a expectativa de vida aumentar e depois de ver se não conseguimos arrecadar mais com a maior formalização", afirmou Zema.

Antes, o ex-governador de Minas condicionava a medida somente aos cálculos atuariais. Em uma entrevista em maio, por exemplo, ele disse que poderia aumentar a idade mínima em seis meses nos próximos cincos anos. Ele não disse, nesta segunda, se pretende aumentar o tempo de contribuição, como defendeu em entrevistas ao longo dos últimos meses.

Zema foi sabatinado durante 40 minutos pela TV Globo. Os aliados argumentam que ele faltou ao debate de domingo, 23, organizado pela Band e pelo Estadão, para se preparar para a sabatina.

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Na entrevista, Zema manteve, inicialmente, a proposta de conceder reajuste do salário mínimo apenas pela inflação. Depois, admitiu manter a regra atual, em que há crescimento real de acordo com a variação do PIB dos dois anos anteriores. "Se a economia estiver indo bem, as contas equilibradas, sim poderia dar ganho real", afirmou ele.