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Zema: Há risco de Lula indicar mais 'quatro Flávio Dinos' para STF

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou nesta segunda-feira, 21, que uma eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriria, na avaliação dele, o risco de o petista indicar "mais quatro Flávio Dinos" para o Supremo Tribunal Federal.

"Tudo que está acontecendo hoje foi o Lula que plantou, tem de ficar muito claro, e nós estamos correndo o risco de ele ganhar e indicar mais quatro Flávio Dinos para lá. Será que o Brasil dá conta disso? Não dá conta, não", afirmou durante debate promovido pelo Flow.

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Zema defendeu mudanças no processo de escolha dos ministros da Corte e disse que, caso eleito, abriria mão de ter liberdade total para fazer as indicações. Segundo ele, o presidente deveria receber uma lista com nomes previamente selecionados e considerados qualificados.

"Quem vai para o Supremo, na minha opinião, presidente, não pode ter toda essa liberdade, não. Eu abro mão da minha liberdade, é chegar a uma lista com gente altamente qualificada", declarou.

O candidato também criticou Flávio Dino e Dias Toffoli, a quem associou ao atual funcionamento do Supremo. "Nós temos de colocar um ponto final nisso", .

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Na sequência, Ronaldo Caiado (PSD) discordou de Zema sobre limitar a prerrogativa presidencial de escolha dos ministros. "Eu não abro mão da prerrogativa da Presidência da República", afirmou. Caiado defendeu uma avaliação prévia dos candidatos, mas disse que a decisão final deveria permanecer com o presidente.

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