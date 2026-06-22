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Zema: Fiemg foi praticamente uma secretaria no meu governo, não fizemos nada sem escutá-los

Escrito por Victor Ohana, Lavínia Kaucz e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 15:32:00 Editado em 22.06.2026, 15:42:34
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O pré-candidato do Partido Novo à presidência da República e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) foi "praticamente uma secretaria" no seu governo e que não fez nada sem escutar o setor. As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 22, no evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

"Agora, nós temos um governo federal que criminaliza o setor produtivo, em vez de enxergar que é ele que sustenta esse País. Não vai dar certo", avaliou.

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Também devem comparecer ao encontro os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). Cada um terá direito a 20 minutos de exposição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado, mas não esteve presente. O petista cumpre agenda no Rio de Janeiro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/FIEMG
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