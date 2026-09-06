Zema falará contra Alexandre de Moraes no 7 de setembro

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) fará um ato na Avenida Paulista nesta segunda-feira, 7, em alusão ao Dia da Independência e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Zema e outros candidatos vêm defendendo a saída do ministro da Corte após a reveleção, pelo Estadão, de novos diálogos entre o magistrado e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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A manifestação está prevista para começar às 9h20. Em seguida, Zema concederá entrevista coletiva à imprensa e caminhará pela Avenida Paulista em direção ao Museu de Arte de São Paulo (Masp).