Zema diz que sucessor em MG vai levar adiante privatização da Cemig

O ex-governador Romeu Zema disse nesta segunda-feira, 15, que a Cemig deve ser privatizada caso o seu herdeiro político, o atual governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), consiga a reeleição em outubro.

A declaração foi dada por Zema, que é pré-candidato do Novo à Presidência da República, durante fórum da revista Veja, onde elencou as realizações de seus dois mandatos - entre elas, a privatização da companhia de saneamento Copasa.

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"Eu diria que o único grande projeto que nós não levamos adiante em Minas - mas que o próximo governador, Mateus Simões, vai levar - é a privatização da companhia de energia, que é a Cemig", disse Zema.

O ex-governador voltou a prometer um amplo programa de privatizações se vencer a corrida ao Palácio do Planalto. Os recursos com a venda de estatais federais, disse, serão usados para abater a dívida pública. "Só nisso, vamos ter uma economia gigantesca. A dívida pública está caminhando para os R$ 10 trilhões", declarou Zema.