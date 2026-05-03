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Zema diz que, se eleito, vai retomar salário-mínimo regional

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 21:14:00 Editado em 03.05.2026, 21:23:47
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O pré-candidato a presidente da República, Romeu Zema (Novo-MG), afirmou que é favorável à adoção de salários mínimos regionais no Brasil, sob o argumento de que o Brasil possui grandes diferenças econômicas e sociais entre os Estados.

"Sou muito favorável ao salário mínimo regional, como já tivemos no Brasil. Temos um país muito diferente de Norte a Sul", afirmou em entrevista ao programa Canal Livre.

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Atualmente, o Brasil possui um salário mínimo nacional unificado, reajustado anualmente pelo governo federal. No entanto, a legislação permite que Estados instituam pisos salariais regionais para determinadas categorias profissionais que não possuam piso definido em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Alguns Estados, como São Paulo, adotaram modelos de salário mínimo regional em diferentes períodos e setor de atividade.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/SALÁRIO-MÍNIMO
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