Zema diz que obrigará 'homens saudáveis com idade de trabalhar' a aceitar proposta de emprego

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) publicou vídeo nesta quarta-feira, 12, criticando o modelo atual do Bolsa Família e diz que vai obrigar "homens saudáveis com idade de trabalhar" a aceitarem propostas de emprego.

"Essas cenas vergonhosas estavam acontecendo em plena Luz do dia. Moradores de rua usando energia que nós pagamos e gastando dinheiro do auxílio em bet", diz o candidato à Presidência no vídeo. Nas imagens, aparecem pessoas apostando enquanto estão sentadas no chão.

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Ao lado de Zema, aparece a vereadora de Curitiba Indiara Barbosa (Novo). Ela concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados e complementa dizendo que os programas sociais "estão financiando a permanência dessas pessoas aqui na rua".

O candidato, então, garante que manterá o programa Bolsa Família. "Mas pra quem precisa de verdade. Idosos, quem tem alguém pra cuidar e pessoas com deficiência que não encontram trabalho", diz Zema.

O candidato do Novo incluiu a promessa de obrigar beneficiários do Bolsa Família a aceitarem propostas de emprego em seu plano de governo. No trecho em que trata do desenvolvimento social, Zema diz que é preciso "criar uma porta de saída estruturada, que conecte os beneficiários dos programas sociais a oportunidades de capacitação e trabalho para superarmos a pobreza no Brasil".

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Entre as medidas, o plano de governo prevê a criação do programa Casas da Cidadania. O projeto ofereceria a famílias vulneráveis um plano individualizado de capacitação profissional e acesso a emprego, moradia e outros serviços.

A proposta também condiciona a permanência no Bolsa Família à comprovação de busca por emprego, estudo ou qualificação profissional, com possibilidade de suspensão do benefício para quem recusar, sem justificativa, ofertas de trabalho formais.

Já famílias que superarem o limite de renda e deixarem o programa receberiam um prêmio de R$ 5 mil.

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Para a população em situação de rua, a proposta de Zema inclui "facilitar a remoção" de barracas e abrigos improvisados em espaços públicos.