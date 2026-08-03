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POLÍTICA

Zema deixa BH e se muda para São Paulo de olho na campanha

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 16:10:00 Editado em 03.08.2026, 16:20:40
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), está de mudança para São Paulo com o objetivo de melhor coordenar sua candidatura à Presidência. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 3, em vídeo publicado na conta de Instagram do candidato.

Na publicação, Zema afirmou que irá deixar Belo Horizonte, onde ele reside atualmente, para acompanhar de perto a agenda eleitoral.

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Ele informou que nos últimos 90 dias ficou pouco tempo na capital mineira: "passei a maior parte do tempo rodando o Brasil e principalmente em São Paulo, para onde eu estou mandando um pouco das minhas coisas".

São Paulo, além de ser o principal centro econômico e maior colégio eleitoral do País, é a cidade que abriga o Diretório Central do Novo, partido que lançou Zema como candidato à presidência. Dessa forma, ex-governador de Minas poderá melhor organizar sua movimentação política.

A mudança também acompanha um movimento de outros presidenciáveis, que têm priorizado manter seus comitês centrais em São Paulo. Ronaldo Caiado (PSD), por exemplo, já havia instalado sua estrutura principal na capital paulista.

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Zema ainda escreveu na legenda do post que agora irá rodar o Brasil. Visando seu futuro político, ele terminou o texto com a seguinte mensagem: "Vamos alçar novos voos".

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Campanha eleições 2026 Mudança SP ZEMA
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