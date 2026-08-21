Zema defende tarifa mínima para motoboys e cobra respeito de aplicativos

O presidenciável Romeu Zema (Novo) defendeu nesta quinta-feira, 20, a criação de uma tarifa mínima para os entregadores de aplicativo. "Eles precisam ser respeitados, precisam de ter uma tarifa mínima, igual todo táxi, toda operadora de celular, de energia, e de água tem também ... Então eu faço um apelo aqui a todos os aplicativos que respeitem esses profissionais", disse Zema em entrevista coletiva após encontro com a categoria na cidade de São Paulo.

O presidenciável defendeu, porém, que o papel do Estado nas negociações entre motoboys e aplicativos deve se limitar a exigir que as empresas apresentem propostas, sem impor uma regulamentação direta sobre a categoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O Estado tem de exigir e não executar, porque quando ele executa nunca fica bom", afirmou.

Zema propôs que representantes dos motoboys e das empresas se sentem à mesa para negociar diretamente questões como tarifa, seguro de vida e seguro saúde em caso de acidentes.

Zema defendeu ainda a criação de uma modalidade alternativa de trabalho que substitua a CLT, que classificou como "desatualizada". Segundo o presidenciável, a legislação trabalhista, criada em 1943, não reflete mais a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Ele citou um modelo por hora trabalhada de ouros países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidenciável, porém, não dá detalhes sobre como funcionaria o novo modelo. "A ser construída. Eu não quero o Estado interferindo em atividade econômica. Falar para as empresas: apresentem propostas. Sentem com os profissionais que prestam serviços para vocês e elaborem uma proposta. Nós estamos falando de gente adulta", disse.