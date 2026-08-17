Zema defende 'privatizar tudo', reforma administrativa e previdenciária
Escrito por Mariana Ribas e Geovani Bucci (via Agência Estado)
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O candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, defendeu quatro pilares em seu plano de governo: privatização, Reforma Administrativa, Reforma Previdenciária e revisão de programas sociais. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.
O candidato afirmou que quer "privatizar tudo". "O Brasil vai bombar na hora que tivermos melhores estradas e tecnologia", disse. Ele afirmou, ainda, que o governador de Minas Gerais, Mateus Simões, vai privatizar a Cemig.
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Ao defender a revisão dos programas sociais, ele afirmou "que hoje só tem porta de entrada e não tem saída". "Nós estamos criando uma geração de imprestáveis", enfatizou.