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Zema declara apoio a Flávio no 2º turno e diz que Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula

Escrito por Daniel Tozzi e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-governador de Minas Gerais e 6º colocado no primeiro turno das eleições presidenciais, Romeu Zema (Novo), declarou nesta segunda-feira, 5, apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa de segundo turno, contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Zema teve pouco mais de 326 mil votos na disputa, ou 0,27% dos votos válidos.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o ex-governador mineiro disse que os brasileiros passaram uma mensagem "muito clara" nas eleições do último domingo, de que "é preciso tirar os intocáveis de Brasília". O termo intocáveis é a forma pela qual Zema se referiu a ministros do Supremo Tribunal Federal e à elite do funcionalismo público ao longo de toda a sua campanha. "E com o avanço que a direita teve no Senado e na Câmara, ela já tem um número de parlamentares suficiente para poder pedir o impeachment", disse Zema no vídeo.

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Ele destacou que o Novo conseguiu aumentar sua bancada no Congresso, mas que isso ainda não é suficiente, e, por isso, declarou apoio a Flávio Bolsonaro. "Nós ainda temos uma grande batalha agora, dia 25, derrotar o Lula e o PT. Eu não vou me omitir, nem ficar em cima do muro neste momento tão importante. Voto contra o PT, voto no Flávio Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais quatro anos de Lula, nem mais 4 ministros do Supremo nomeados pelo Lula", afirmou.

Flávio Bolsonaro registrou 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45,16% de Lula. Os segundo turno entre os dois acontece no dia 25 de outubro.

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