Zema cumpre agenda com setores do varejo e do atacado em SP
Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 10:39:00 Editado em 08.06.2026, 10:49:15
O ex-governador de Minas Romeu Zema, pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, reúne-se nesta segunda-feira, 8, com varejistas no Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), no Renaissance São Paulo Hotel, na capital paulista, às 11h30. Em seguida, vai a Atibaia, no interior paulista onde participa, às 18h30, da convenção da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), no Bourbon Resort Atibaia.