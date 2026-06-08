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Zema cumpre agenda com setores do varejo e do atacado em SP

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 10:39:00 Editado em 08.06.2026, 10:49:15
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O ex-governador de Minas Romeu Zema, pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, reúne-se nesta segunda-feira, 8, com varejistas no Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), no Renaissance São Paulo Hotel, na capital paulista, às 11h30. Em seguida, vai a Atibaia, no interior paulista onde participa, às 18h30, da convenção da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), no Bourbon Resort Atibaia.

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AGENDA eleições 2026 presidência ZEMA
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