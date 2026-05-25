Zema critica Flávio Bolsonaro por dizer que indicaria o irmão Eduardo para o Itamaraty

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) intensificou as críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta segunda-feira, 25. O mineiro classificou como "extremamente infeliz" a declaração de que Flávio indicaria o irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, para o Ministério das Relações Exteriores em um eventual governo.

As declarações foram feitas ao longo de participação no encontro de presidenciáveis promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil). Sem citar nomes, Zema também criticou pré-candidatos que teriam se encontrado com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e indicação de parentes para cargos públicos.

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"Achei extremamente infeliz a declaração do pré-candidato falando que o irmão dele, o Eduardo, seria um ministro de Relações Exteriores. Mais uma vez: eu gosto é de gente que tem carreira, que tem competência. Se parente resolvesse esse problema, muita coisa nesse mundo já estaria resolvida", afirmou o ex-governador.

Zema desferiu sua primeira grande crítica pública direta a Flávio no dia 4 de maio de 2026, quando declarou em uma agenda política que, ao contrário do senador, precisou "ralar" e não tinha o "rabo preso". Posteriormente, o embate escalou significativamente no dia 13 de maio, data em que o mineiro subiu o tom de forma enfática após o vazamento de áudios envolvendo o parlamentar e Vorcaro.

No evento desta segunda, ele afirmou que o Brasil precisa estar mais inserido no contexto ocidental, especialmente em maior alinhamento com os Estados Unidos, que classificou como parceiro comercial historicamente relevante para o País. Segundo ele, essa relação foi prejudicada nos últimos anos.

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"Acho que até a ação do irmão do pré-candidato (Flávio), a mesma coisa, que provavelmente contribuiu para aquela retaliação, o tarifaço que ocorreu ano passado", continuou Zema.

A primeira crítica de Zema a Eduardo Bolsonaro por conta do tarifaço de Donald Trump foi feita 21 de julho de 2025, em uma entrevista concedida ao programa Papo com Editor, do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.