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Zema chama Moraes de 'projetinho de ditador' e pede cadeia para ministro do STF

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, comentou nesta terça-feira, 1º, a revelação feita pelo Estadão de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi responsável por editar a última versão do contrato de R$ 131 milhões em serviços advocatícios firmado entre o escritório da sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em uma publicação em seu perfil no X, Zema afirmou: "Esse projetinho de ditador nunca me enganou. A PF acaba de demonstrar que o Ministro Alexandre de Moraes editou o contrato do escritório da esposa com o Master, às 23h04, no mesmo sistema que ele usa pra despachar processo. E tem mais: Moraes teria pedido proteção pro Vorcaro diretamente ao PGR e ao diretor da PF".

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O presidenciável mencionou que ainda como governador de Minas protocolou, em março deste ano, um pedido de impeachment contra Moraes e finalizou: "Impeachment é pouco. Ele merece é cadeia. Chega de intocável enriquecendo às custas do povo. Prisão pra ele e que devolva todo o dinheiro".

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/CRÍTICAS/MORAES
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