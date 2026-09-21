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POLÍTICA

Zema: Banco Master nasceu no governo de Rui Costa (PT) na Bahia

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou nesta segunda-feira, 21, que o Banco Master "nasceu" durante o governo de Rui Costa (PT) na Bahia e disse que foi no Estado que a instituição "ganhou musculatura", cresceu e se estruturou.

"O Banco Master nasceu no governo do governador Rui Costa na Bahia, tem de ficar claríssimo. Foi lá que ele ganhou musculatura, foi lá que ele cresceu, foi lá que ele se estruturou", afirmou, durante debate promovido pelo Flow.

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Zema também relacionou o senador Jaques Wagner (PT), ex-governador da Bahia, ao banco. "Tem muita gente do PT, inclusive o ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, envolvido também com o Banco Master", disse.

Ao responder sobre medidas para fortalecer a fiscalização do sistema financeiro, o candidato defendeu punição a autoridades que, segundo ele, tenham atuado em benefício de Daniel Vorcaro. "É punição, é cadeia para ministro do Supremo, para fiscal do Banco Central que se vendeu, para presidente de partido que queria aprovar medida para o banqueiro bandido Vorcaro", declarou.

Zema também citou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e responsabilizou Lula por sua indicação. "Foi você, Lula, que colocou esse Paulo Gonet lá, que é amiguinho, que é próximo do banqueiro bandido. Isso é que tem de ser proibido", afirmou.

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O candidato ainda criticou a proximidade que atribuiu a autoridades com Vorcaro. "Eu acho até que eles deviam ter um caso de amor, tamanha a proximidade aí", disse.

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