Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Zé Trovão apaga vídeo ?demita um petista? após ordem da Justiça do Trabalho

Escrito por Vitórya Navegantes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) apagou de suas redes sociais o vídeo em que incentivava empresários a demitir funcionários que votaram no PT. A remoção ocorreu após uma liminar da Justiça do Trabalho, concedida em 7 de novembro, atender a pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT), que também cobra do parlamentar R$ 1 milhão por danos morais coletivos.

A decisão fixa multa diária de R$ 10 mil caso o conteúdo continue no ar 24 horas após a notificação, além de penalidade de R$ 50 mil para cada nova publicação que descumpra a determinação. A restrição vale também para os perfis ligados ao mandato. O vídeo foi divulgado no contexto da campanha "demita um petista", surgida após o segundo turno das eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Zé Trovão classificou a publicação como opinião pessoal, ligada à sua posição de oposição ao PT, e negou participar de qualquer movimento organizado para perseguir trabalhadores por suas escolhas políticas. Ele afirmou respeitar a decisão, de caráter liminar, e disse que prestará os esclarecimentos necessários no processo.

O deputado também apontou o que considera tratamento desigual. Segundo ele, campanhas de boicote contra empresas e pessoas associadas à direita ocorreram nos últimos anos, inclusive com estímulo de lideranças políticas. "A liberdade de expressão não pode ser defendida apenas quando favorece um determinado campo político", declarou. Ele reiterou ainda a defesa da liberdade, da família e do direito de empreender.

Para a Justiça do Trabalho, a liberdade de expressão assegura o direito de criticar partidos, governos e eleitores, mas não autoriza a convocação de empregadores para retaliar trabalhadores por suas escolhas políticas. O entendimento é que o incentivo à discriminação, por si só, já representa ameaça aos trabalhadores, mesmo sem comprovação de demissões efetivadas. A decisão também afastou a imunidade parlamentar, por considerar que a conduta não se relaciona às atividades de legislar e fiscalizar. O pedido de indenização ainda será analisado pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mostrou o Estadão, a polarização política levou à criação de listas de boicotes a empresários e demissões por razões políticas após as eleições, com parlamentares bolsonaristas incentivando a prática. A demissão de um funcionário por causa da preferência política pode ser considerada discriminatória, segundo especialistas. No caso dos empresários, boicotes levaram a prejuízos. O senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, chegou a criticar os colegas que incentivam a prática e defendeu que eles deveriam abrir mão de seus salários.

Deputado cogita lançar-se na disputa pela Câmara

O episódio ocorre em meio à movimentação de Zé Trovão para disputar a presidência da Câmara dos Deputados em 2027. O parlamentar critica as articulações para que o PL apoie a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) e afirma que pode lançar candidatura avulsa. A eleição está prevista para fevereiro de 2027. O PL deve se reunir na próxima quarta-feira (11) para decidir como se posicionará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/ASSÉDIO ELEITORAL/MPT/DENÚNCIAS/TRT/PUBLICAÇÃO/REDES SOCIAIS/RETIRADA Zé Trovão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV