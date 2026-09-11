Zanin pede a Fachin acesso a dados brutos do celular de Vorcaro antes de análise do caso Moraes

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, acesso aos dados brutos encontrados no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

No ofício enviado nesta sexta-feira, 11, Zanin diz que a solicitação visa "permitir a apreciação necessária e completa" do pedido para investigar o ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo ministro André Mendonça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na próxima terça-feira, 15, os ministros devem analisar a validade de um relatório da Polícia Federal que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor de Vorcaro.

O Estadão revelou que o ex-banqueiro pediu orientações a Moraes e cobrou que o ministro interviesse junto ao chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O pedido de Zanin surge após Fachin pedir para Mendonça retirar o sigilo das investigações do caso do Banco Master. Mendonça liberou 15 processos que são apenas uma parte do material.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, Moraes reclamou a Fachin dos critérios usados por Mendonça e disse que houve "escolha seletiva" dos documentos que tiveram o sigilo levantado.