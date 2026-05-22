Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
EM LIBERDADE

Zambelli é solta na Itália após corte anular decisão que autorizava extradição

Zambelli havia deixado o Brasil após sofrer condenações no Supremo Tribunal Federal (STF)

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 20:52:03 Editado em 22.05.2026, 20:51:59
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Zambelli é solta na Itália após corte anular decisão que autorizava extradição
Autor "Consagro a minha liberdade como uma vitória de Deus", declarou - Foto: Reprodução

A ex-deputada federal Carla Zambelli deixou o presídio feminino de Rebibbia, em Roma, nesta sexta-feira (22), após a Corte de Cassação da Itália, última instância da Justiça italiana, anular a decisão que autorizava sua extradição ao Brasil. Ela estava detida desde julho de 2025.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Corte analisou recursos em dois processos da Corte de Apelação de Roma que haviam sido favoráveis à extradição: um relacionado à condenação de Zambelli pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outro por porte ilegal de arma de fogo. Com a anulação das duas decisões pela última instância, a defesa conseguiu reverter o processo e garantir a soltura da ex-parlamentar.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Zambelli havia deixado o Brasil após sofrer condenações no Supremo Tribunal Federal (STF). Logo após ser solta, ela publicou um vídeo ao lado do advogado Pieremilio Sammarco, que a defende na Itália. "Consagro a minha liberdade como uma vitória de Deus", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Carla Zambelli extradição Itália JUSTIÇA Política
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV