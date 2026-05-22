Zambelli é solta na Itália após corte anular decisão que autorizava extradição

A ex-deputada federal Carla Zambelli deixou o presídio feminino de Rebibbia, em Roma, nesta sexta-feira (22), após a Corte de Cassação da Itália, última instância da Justiça italiana, anular a decisão que autorizava sua extradição ao Brasil. Ela estava detida desde julho de 2025.

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A Corte analisou recursos em dois processos da Corte de Apelação de Roma que haviam sido favoráveis à extradição: um relacionado à condenação de Zambelli pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outro por porte ilegal de arma de fogo. Com a anulação das duas decisões pela última instância, a defesa conseguiu reverter o processo e garantir a soltura da ex-parlamentar.



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Zambelli havia deixado o Brasil após sofrer condenações no Supremo Tribunal Federal (STF). Logo após ser solta, ela publicou um vídeo ao lado do advogado Pieremilio Sammarco, que a defende na Itália. "Consagro a minha liberdade como uma vitória de Deus", declarou.