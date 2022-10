YouTube remove vídeo em que Bolsonaro fala que 'pintou um clima' com venezuelanas

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O YouTube removeu neste domingo, 16, o vídeo da entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fala que "pintou um clima" com meninas venezuelanas de 14 anos. A justificativa para a retirada do vídeo, no entanto, foi uma afirmação em que o presidente dissemina desinformação sobre a covid-19. Durante a mesma entrevista, o chefe do Executivo alegou que as crianças não sofreram com o vírus e que não teriam morrido pela doença durante a pandemia.

"A molecada não sofre com o vírus. (...) Você não viu moleque morrendo de vírus. Alguém conhece o filho de alguém que morreu de vírus? Não tem", disse. Na mesma entrevista a um podcast, Bolsonaro voltou a afirmar que não tomou vacina contra a doença e a argumentar que "um medicamento contra a malária" seria eficiente no tratamento de covid-19.

A declaração foi feita na sexta-feira, 14, em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro.

Em nota, o YouTube afirmou que o vídeo da entrevista foi removido por violar as diretrizes da comunidade, que não permitem a divulgação de informações incorretas sobre a covid-19. "Confirmamos a remoção do vídeo do canal Paparazzo Rubro-Negro por violar essas regras, especificamente por conter declarações de que grupos específicos de pessoas não morreram ou ficaram doentes por causa da covid-19", afirmou.

Na mesma ocasião, respondendo a uma pergunta sobre a hipótese de o Brasil se tornar comunista numa eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente relatou que, em 2020, estava andando de moto em Brasília quando viu meninas "arrumadinhas" de "14, 15 anos", até que "pintou um clima" e ele pediu para entrar na casa delas. A fala foi duramente criticada pela oposição e usada na propaganda eleitoral do petista.

Segundo o YouTube, outros canais que compartilharem a íntegra da entrevista também terão os vídeos removidos.

Neste domingo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, proibiu a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de explorar a entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fala sobre um encontro com adolescentes venezuelanas.

A restrição vale tanto para publicações nas redes sociais quanto para propagandas no rádio e na TV. A multa é de R$ 100 mil por cada eventual descumprimento. O presidente do TSE disse que a declaração de Bolsonaro foi tirada de contexto.

Covid

Ao menos 1.700 crianças menores de 5 anos morreram de covid no Brasil desde o início da pandemia, de acordo com o Observa Infância, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que usou como base dados coletados no Sistema de Informação sobre Mortalidade, os quais passaram por revisão do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais de Saúde.

No mesmo dia, durante a live 'Mulheres de Minas com Bolsonaro', ele alegou que são raros os casos de crianças que morreram de covid. "O que acontecia nesse caso é que chegava uma criança no hospital com traumatismo craniano que caiu da bicicleta e alguns hospitais, maldosamente, botavam na UTI covid. Porque eu pagava R$ 2 mil a diária. Outro era R$ 1 mil", disse o presidente.

Até junho de 2022, dados coletados pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 91 países mostravam que a covid-19 foi a causa básica de óbito de 5.376 crianças menores de 5 anos no mundo. O Brasil respondeu por cerca de 1 em cada 5 dessas mortes.