Xi Jinping promete ajudar países na transição para economia de baixo carbono

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que seu país irá ajudar outras nações em desenvolvimento a buscar a transição para a economia de baixo carbono, destacando o objetivo chinês de zerar as emissões até 2060. Entre as ajudas, Xi citou a suspensão de dívidas de países em desenvolvimento.

"Temos de revitalizar a economia e criar desenvolvimento mais sustentável", afirmou o presidente chinês, indicando a necessidade de um sistema "mais balanceado" e destacando como meta a intenção do país de não construir mais usinas de carvão no exterior. Segundo Xi, o país fará "de tudo" para alcançar suas metas climáticas.

Mas, "antes, precisamos vencer a covid-19, o que será fundamental para humanidade", afirmou o líder, reforçando a necessidade da cooperação internacional na resposta à pandemia. Segundo Xi, é preciso seguir a ciência e o acesso equitativo às vacinas. Neste cenário, o chinês destacou a entrega de 2 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19 pela China em 2021 e citou a doação de 100 milhões de doses a países com menos renda ao longo deste ano.

Sem mencionar nomes, Xi fez uma série de considerações sobre a ordem internacional. Segundo o chinês, a "intervenção militar de países estrangeiros mostraram recentemente seus problemas" e as "diferenças entre nações devem ser resolvidas por meio do diálogo". O líder defendeu ainda um "novo sistema internacional baseado no respeito mútuo" e a cooperação com a ONU foi descrita algumas vezes como uma possibilidade de tal desenvolvimento.