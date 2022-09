Vou tentar fazer o Brasil voltar a ser autossuficiente em petróleo, diz Lula

Eduardo Gayer e Isadora Duarte (via Agência Estado)

Com críticas à venda de distribuidoras e à falta de investimentos em refinarias, o que obriga o País a importar derivados de petróleo, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou em entrevista ao Canal Rural que, se eleito, vai tentar fazer o Brasil "voltar a ser autossuficiente" em petróleo.

"Vou tentar fazer o Brasil voltar a ser autossuficiente em petróleo", declarou Lula na entrevista. "A BR Distribuidora que foi destruída porque era monopólio. Hoje estamos com 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos", acrescentou.

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) costuma jogar no colo do PT a falta de refinarias no Brasil e a consequente necessidade de importação de derivados de petróleo, o que torna o País refém das oscilações de valores no mercado internacional a partir da política de preços adotada pela Petrobras.