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Vou buscar reunião com Marcos Pereira para viabilizar candidatura em Minas, diz Cleitinho

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:39:00 Editado em 04.08.2026, 11:49:02
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O senador Cleitinho (Republicanos-MG) afirmou nesta terça-feira, 8, que vai tentar agendar uma reunião com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, para viabilizar a sua candidatura ao governo de Minas Gerais.

Cleitinho falou com jornalistas após ter interrompido a convenção nacional do Republicanos, em Brasília, para pedir novamente a sua indicação ao governo. Na ocasião, Pereira rejeitou o pedido e disse que Cleitinho "ora pensa uma coisa, e cinco minutos depois pensa outra."

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O novo pedido de Cleitinho ocorre um dia depois de o senador ter chorado em um vídeo ao anunciar a sua desistência da eleição para governador. Nesta terça-feira, ele disse que não pretende chegar ao ponto de entrar na Justiça.

"Eu vou tentar conversar com ele Pereira", declarou o parlamentar. "Eu vou tentar fazer o Espírito Santo tocar o coração dele", acrescentou. Cleitinho disse ainda que vai tentar uma agenda com Pereira ainda nesta terça-feira, 4.

"Neste momento, realmente, eu não estou bem", declarou, ao se referir à morte do irmão, Matheus, há 15 dias, em razão de uma leucemia. "Minha mãe falou: pode ir que a gente vai te ajudar. E o povo, na hora que eu fiz aquele vídeo ontem, mandou: vem que a gente vai te ajudar. Estou obedecendo agora à minha mãe e ao povo."

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Cleitinho também disse que está decidido, mesmo no período de luto. "Se o povo de Minas quer, estou preparado para ser, mesmo sabendo que neste momento ainda eu não estou legal", afirmou. "Mudei de ideia. Você nunca mudou de ideia não?", respondeu à imprensa.

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