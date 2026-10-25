Voto por combustível, propaganda irregular, violação do sigilo; PF já conduziu 38 investigados

A Polícia Federal registrou 26 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática de crimes eleitorais no segundo turno das eleições até as 14h30 deste domingo, 25. Segundo o balanço parcial divulgado pela PF, 38 investigados por suposta violação de sigilo do voto e propaganda irregular foram conduzidos para delegacias de polícia. Outras 13 ocorrências estão em curso sobre possíveis flagrantes de crimes eleitorais.

Os casos foram anotados em várias regiões do País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A PF informou que ao longo de 2026 já instaurou 1608 inquéritos por crimes eleitorais. Ao todo, os agentes apreenderam R$ 51,9 milhões em bens e valores - R$ 31,7 milhões em espécie.

Voto por combustível

A atuação da PF na prevenção e repressão a crimes eleitorais abrange o País inteiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PF, os números podem sofrer alterações em razão de novas ocorrências, investigações e atualização dos sistemas da corporação.

Na véspera do segundo turno, sábado, 24, a PF no Tocantins prendeu dois alvos por suspeita de corrupção eleitoral. Eles teriam comprado votos mediante a distribuição de requisições de combustível em Palmas.

A ação foi resultado de diligências destinadas à apuração de infrações relacionadas à captação ilícita de sufrágio, informou a PF. Durante a abordagem os agentes reuniram indícios de "benefícios econômicos com o objetivo de influenciar a escolha de eleitores".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, afirmou as ocorrências mais frequentes são relativas a propaganda eleitoral irregular, violação do sigilo do voto e desobediência. No ano de 2026, a instituição instaurou 1610 inquéritos relacionados a crimes eleitorais, dos quais 92% foram solucionados. "Isso mostra o esforço operacional que fizemos desde as últimas eleições", declarou.

Andrei Rodrigues afirmou que a PF vai instaurar inquérito para apurar o caso de agressão a uma vereadora do PT em um ato pró-Lula na cidade de Montes Claros (MG). Segundo o diretor, a vítima foi ouvida nesta manhã. Já um suposto caso envolvendo falta de ônibus em Salvador ainda não foi comunicado à instituição, segundo Rodrigues.

Representando o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, avaliou que o segundo turno das eleições está "bastante tranquilo".