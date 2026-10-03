Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

'Vote em um dos maiores opositores de Vorcaro', diz Haddad no X

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), pediu votos em seu perfil no X neste sábado, 3, após a divulgação de mensagens em que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, o classificou como um de seus "maiores opositores". "Neste domingo, vote em um dos maiores opositores de Vorcaro. E não em quem recebeu milhões dele para fazer campanha. Vote 13!", escreveu Haddad.

A declaração de Vorcaro consta de mensagens extraídas pela Polícia Federal de seu celular. Em conversa com a advogada Vanessa Souza, em outubro de 2025, o banqueiro afirmou que Haddad, então ministro da Fazenda, era "um dos meus maiores opositores" e acrescentou que sequer o conhecia pessoalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na época, o Banco Central analisava a operação de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). Haddad afirmou posteriormente que nunca manteve contato com Vorcaro e que recusou tentativas de encontro com o banqueiro após receber alertas de sua equipe sobre a situação da instituição financeira.

A referência de Haddad a quem teria recebido "milhões" para fazer campanha ocorre em meio às críticas do petista ao governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em 2022, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, doou oficialmente R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio e R$ 3 milhões à de Jair Bolsonaro (PL), segundo registros eleitorais. Vorcaro posteriormente alegou que as doações integrariam um acerto ilícito, em proposta de colaboração que não foi aceita pela PGR; Tarcísio e outros citados negam irregularidades.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/HADDAD Vorcaro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV