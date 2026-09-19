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'Vorcaro comprou Alexandre de Moraes e no pacote veio Lula, e também comprou Flávio',diz Caiado

Escrito por Luiz Vassallo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou, neste sábado, 19, que o banqueiro Daniel Vorcaro comprou "os dois lados" da polarização política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao SBT, o candidato voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que indicará quatro mulheres à Corte caso eleito.

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"O STF não devia ter virado assunto de uma eleição à presidência porque é uma Corte da qual se esperava um comportamento de decoro e da liturgia do cargo de ministro", disse.

O ex-governador de Goiás afirmou que Lula e Flávio, que estão à frente nas pesquisas, não têm "autoridade moral" para sentar na cadeira da Presidência.

"O importante é saber: quem teria autoridade moral para sentar na cadeira da Presidência? Sendo que o Lula tem uma ala, o Flávio Bolsonaro tem outra ala. O Vorcaro comprou as duas. O Vorcaro comprou o Alexandre de Moraes e no pacote veio o Lula. De cá, ele comprou o Flávio", disse.

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"Essa segmentação, essa ruptura do STF precisa de um presidente da republica que não esteja envolvido", disse.

Caiado foi questionado sobre a ausência de propostas para o STF em seu plano de governo. O candidato afirmou que indicaria quatro mulheres ao cargo e mencionou a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge, indicada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB).

"O perfil da Raquel Dodge: ela seria o perfil que eu indicaria como ministra. Você se lembra do inquérito das fake news que ela fez parecer contrário e mandou arquivar. E o STF desrespeitou esse parecer e implantou o inquérito, e que durou esses anos todos como forma de poder, agredir e ameaçar as pessoas no Brasil", disse.

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Caiado disse que só indicaria ministros com mais de 60 anos de idade e imporia quarentena para advogar, dar pareceres, e disputar cargos eletivos caso o indicado se aposente ou deixe a Corte.

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Alexandre de Moraes Daniel Vorcaro eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula ronaldo caiado
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