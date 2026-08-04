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Vocês já me viram em rachadinha ou em mensalão?, pergunta Caiado durante sabatina

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 10:51:00 Editado em 04.08.2026, 11:01:12
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, recorreu nesta terça-feira, 4, aos casos da "rachadinha" e do mensalão para se diferenciar do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respectivamente.

A declaração foi dada ao responder por que os eleitores deveriam votar nele durante sabatina organizada pela G4 Hub e pelo portal O Antagonista, em São Paulo, com candidatos à Presidência da República. Participaram do evento, além de Caiado e Flávio, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o influenciador Renan Santos (Missão). Lula foi convidado, mas não respondeu.

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"Vocês já me viram em 'rachadinha'? Vocês já me viram em mensalão?", questionou Caiado. O ex-governador de Goiás apresentou sua trajetória política e a ausência de acusações de corrupção como credenciais para disputar o Palácio do Planalto.

Caiado afirmou ter 40 anos de vida pública e disse nunca ter se envolvido em casos de corrupção, negociatas, pagamento de propina ou enriquecimento ilícito. Segundo ele, sua trajetória preserva a moral e a integridade necessárias a um candidato à Presidência da República.

O goiano intensificou as críticas ao filho de Jair Bolsonaro nas últimas semanas, em busca de ampliar seu espaço na corrida ao Palácio do Planalto.

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CAIADO ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/SABATINA/G4ANTAGONISTA
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