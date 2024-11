Vitória de Igor Normando em Belém reforça projeção dos Barbalho no ano da COP-30

A vitória do deputado estadual Igor Normando (MDB) para a prefeitura de Belém (PA), neste domingo, 27, amplia o poder do clã Barbalho para 2025, ano em que a capital paraense estará sob os olhos do mundo durante a COP-30, a conferência mundial do clima. Com 95,18% das urnas paradas, ele obteve 56,36% dos votos.

Normando é primo do governador Helder Barbalho (MDB) e do ministro das Cidades, Jader Filho (MBD). Os dois filhos do senador Jader Barbalho (MDB), ex-governador do Pará, se dedicaram pessoalmente à campanha do parente.

O grupo superou o deputado federal Éder Mauro (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), ficou no primeiro turno e deixou o partido sem a única capital que conquistou em 2020.

Além de trocar um adversário por um aliado na capital, a vitória representa para os Barbalho, em especial a Helder, mais um degrau em direção ao plano de se viabilizar como presidenciável ou possível vice nas eleições de 2026.

Reeleito em primeiro turno e 2022, Helder Barbalho anunciou voto em Lula no segundo turno na disputa anterior. O apoio dele foi considerado importante para consolidar a vitória de Lula na região Norte.

O governador tem atraído lideranças ao MDB e feito movimentos para fora do Estado. Um dos principais atos da campanha de Igor Normando às vésperas do segundo turno contou com a presença dos prefeitos reeleitos do Recife, João Campos (PSB), e de Macapá, Dr. Furlan (MDB). Ambos tiveram votação expressiva em suas capitais.

No ano que vem, Belém e o Pará estarão sob holofotes mundiais. A capital sediará a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o clima. A escolha da cidade para receber a COP-30 foi vista como uma vitória da articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A campanha de Igor Normando explorou a relação de proximidade com o governo estadual e buscou mostrar que sua vitória significaria mais entregas para a cidade.

Um dos motes da campanha foi o de que Normando colocaria "Belém no ritmo do Pará", em alusão às realizações do governo nas demais cidades. "Vamos trabalhar de manhã, de tarde e de noite para recolocar a nossa cidade no caminho do desenvolvimento e no ritmo que está levando o Pará para frente", disse, no último dia da campanha.

As pesquisas de intenções de voto indicavam a vitória de Igor Normando sobre Éder Mauro. Com as sondagens favoráveis, o prefeito eleito faltou ao último debate antes do segundo, na sexta-feira, 25.

Eleito deputado estadual em 2018 e reeleito em 2022, Igor Normando foi nomeado secretário de Articulação da Cidadania no governo de Helder Barbalho em 2023. Só deixou o cargo para se preparar para concorrer à prefeitura.