Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Vieira: 'Impeachment preventivo' de Messias como recado ao STF é manobra de narrativa política

Escrito por Geovani Bucci, Lavínia Kaucz e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 17:51:00 Editado em 29.04.2026, 17:59:59
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou nesta quarta-feira, 29, na sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que uma eventual rejeição do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de enviar um "recado" à Corte configuraria apenas uma "manobra de narrativa política". De acordo com Vieira, a análise da Casa deve se restringir aos requisitos constitucionais para o cargo.

Ele também avaliou que o STF vive o "pior momento" da história em credibilidade e atribuiu o cenário a atos de ministros. Vieira afirmou que há integrantes da Corte atuando contra a indicação de Messias. O senador cobrou do indicado disposição para enfrentar problemas internos, caso seja aprovado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A alternativa que se vende hoje como remédio de ocasião é uma espécie de impeachment preventivo. Seria negar a Vossa Excelência o acesso à cadeira para dar um recado ao Supremo. Isso é só uma manobra de narrativa política", disse Vieira. Ele acrescentou que "a conduta de Vossa Excelência há de ser apurada quando o senhor for ministro, caso confirmado por esta Casa, e não agora".

O parlamentar também criticou o ambiente de polarização nas redes sociais em torno da indicação. "Votar contra a vossa Excelência será um sucesso de redes sociais. As massas são facilmente conduzidas conforme o interesse político ou financeiro de ocasião", afirmou.

Vieira relativizou ainda as críticas à idade de Messias, de 46 anos, lembrando que o decano Gilmar Mendes foi indicado ao STF na mesma faixa etária pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo ele, a idade não pode ser tratada como impedimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao abordar a credibilidade da Corte, o senador citou episódios que, em sua avaliação, levantam questionamentos sobre a conduta de ministros, mencionando suspeitas relacionadas a benefícios e padrão de vida incompatível com a remuneração pública. Ele ressaltou que tais fatos, ainda que possam gerar divergências quanto ao enquadramento jurídico, exigem apuração e reforçam a necessidade de mecanismos de controle institucional.

Apesar das críticas, Vieira antecipou voto favorável à indicação de Messias, sendo aplaudido por senadores presentes na comissão. Segundo ele, o posicionamento reflete o entendimento de que a sabatina deve avaliar critérios técnicos e constitucionais, e não servir como instrumento de disputa política circunstancial.

Em meio à fala, senadores presentes na comissão também manifestaram solidariedade a Vieira, em um movimento que sinalizou respaldo ao parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, Vieira teve embates recentes com ministros do STF após relatar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado e pedir o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Na sequência, Gilmar acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador por suposto abuso de autoridade. O relatório de Vieira foi rejeitado pela comissão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/SABATINA/CCJ/ALESSANDRO VIEIRA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV