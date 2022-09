Vídeo com homem dizendo suspender entrega de marmita a eleitora de Lula viraliza

Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um homem aparece dizendo que não vai mais dar marmitas a uma mulher que revela ser eleitora do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes no Twitter.

O apresentador Luciano Huck, a cantora Zélia Duncan e outras personalidades condenaram a postura do homem não identificado. Em meio à repercussão, Lula também se manifestou.

Nas imagens, que podem ser conferidas no seguinte link ( https://twitter.com/J_LIVRES/status/1568692884966354950 ), é possível ver que o homem está em uma rua escura, conversando com uma mulher no portão de uma casa.

Ele questiona se ela "é Bolsonaro ou é Lula", ao que ela responde: "Eu sou Lula."

O homem então diz: "A partir de hoje, não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula, agora."

Ela pergunta se ele está falando sério, e ele confirma a declaração. "Sério. Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir para o Lula agora", afirma o homem, que parece ser o autor das imagens.

A mulher foi identificada por diferentes perfis nas redes como Ilza Ramos Rodrigues, inclusive pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que prometeu doar alimentos a ela pelos próximos seis meses.

Personalidades condenaram a postura do suposto doador. O apresentador Luciano Huck chamou de lamentável e desumana a postura do homem. "Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa."

O ex-presidente Lula prestou solidariedade à mulher. "Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade."

Nas redes, o debate prossegue intenso não apenas sobre a atitude do homem no vídeo, mas sobre a identidade dele e da mulher. Publicações já alegam que a mulher seria uma moradora da cidade de Itapeva (SP) e que o homem seria um agricultor apoiador de Bolsonaro.

O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com os perfis citados nas postagens sobre os envolvidos no episódio, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

MST doará alimentos à eleitora

Na manhã deste domingo, o MST, por meio de seus perfis nas redes sociais, afirmou que irá doar alimentos produzidos pelo movimento para Rodrigues pelos próximos seis meses.

"O MST se solidariza com todas as famílias com fome e, em especial, com a Dona Ilza. Por isso, nós vamos doar alimentos pelos próximos 6 meses", escreveu no Twitter João Paulo Rodrigues, membro da coordenação nacional do movimento.