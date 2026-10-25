Vicentinho Júnior é eleito governador do Tocantins com virada no segundo turno

Eleitores do Tocantins foram as urnas e elegeram Vicentinho Júnior (PSDB) como o novo governador do Estado, após uma desvantagem do tucano no primeiro turno para Professora Dorinha (União), que havia ficado à frente nas urnas.

Com 82,98% das urnas apuradas, o novo governador matematicamente eleito, que tem como vice Amélio Cayres (MDB), tem 63,97% dos votos validos, assumindo pela primeira vez um cargo no Executivo a partir do dia 6 de janeiro de 2027. Sua adversária, Professora Dorinha, não conseguiu manter a vantagem conquistada no primeiro turno, registrando 36,03% dos válidos até o momento.

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Vicentinho supera desvantagem no primeiro turno

Apesar de ficar atrás da candidata do União Brasil no primeiro turno para o Governo do Estado, a escolha da maioria dos eleitores no segundo turno foi pelo tucano.

O próximo governador do Tocantins havia sido o escolhido de 43,94% dos eleitores, em um primeiro turno que garantiu 372.848 votos. Professora Dorinha havia conquistado 45,52% dos votos válidos, com 386.260 apoiadores comparecendo às urnas.

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Dorinha segue com seu mandato no Senado Federal, vigente até 2030.

Novo governador do TO é eleito pelo 4º partido seguido

Atualmente integrando o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Vicentinho venceu as três eleições anteriores ao Legislativo que disputou, cada uma representando uma sigla.

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Em seu primeiro pleito, em 2014, o tucano foi eleito deputado federal do Tocantins pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Em 2018, foi reeleito ao cargo por meio do antigo Partido da República (PR), que depois virou o atual Partido Liberal (PL) e, na eleição de 2022, entrou na Casa Legislativa com o Progressistas (PP).

Seu vice, Amélio Cayres, foi eleito pela primeira vez em 2000, como prefeito de Esperantina, e tem mandato político em todas as eleições desde 2006, quando virou deputado estadual, reelegendo-se em 2010, 2014, 2018 e 2022.

Apoio unilateral a Bolsonaro

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Durante a corrida eleitoral, Vicentinho Júnior declarou seu apoio a Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não teve o mesmo retorno. No segundo turno, disputado entre ele e Dorinha, Flávio escolheu apoiar a candidata do União Brasil ao governo do Tocantins.

Ao tucano, haviam declarado apoio no segundo turno o vice-governador Laurez Moreira (PSD), o ex-candidato ao governo do Estado Du Pereira (DC) e o deputado estadual Moisemar Marinho (PL).

O próximo governador do Tocantins chega a vitória no pleito com a coligação Pra cima Tocantins, composta pelo seu partido (PSDB), o de seu vice (MDB) e a Federação PSDB Cidadania (composta pelo PSDB e pelo Cidadania).