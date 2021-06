Vice-governador Rodrigo Garcia confirma pré-candidatura em SP

Continua após publicidade

Filiado ao PSDB desde o último 14 de maio, o vice-governador paulista, Rodrigo Garcia, anunciou nesta terça-feira que é pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes em 2022 e defendeu a realização de prévias caso outro tucano também se apresente para disputar o cargo. "Eu vou disputar a sucessão estadual e defendo a realização de prévias se tiver mais de um candidato em São Paulo", disse Garcia ao Estadão.

O vice-governador tem apoio do governador João Doria, que planeja deixar o cargo em abril de 2022 para disputar à Presidência se vencer as prévias nacionais do PSDB - que ainda não foram regulamentadas.

O gesto ocorre no momento em que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) pressiona, nos bastidores, o partido para que realize prévias estaduais e conversa com outras siglas que o assediam para disputar o governo. Após a saída de Garcia do DEM, o partido presidido pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto convidou Alckmin para ser candidato e sinalizou que ele poderia assumir o comando do Democratas no Estado. O PSB também mantém diálogo permanente com o ex-governador.

"Pela história que ele construiu, a expectativa é que o doutor Geraldo permaneça no PSDB. Ele será sempre uma voz muito ouvida no partido. Se quiser ser o candidato, terá a oportunidade de participar das prévias. Tenho muito respeito por ele, mas o espírito é de renovação no PSDB", disse Garcia.

A cúpula do PSDB paulista montou uma estratégia para aproximar o vice-governador da militância enquanto ele intensifica a agenda de viagens pelo interior paulista e recebe prefeitos em audiências no seu gabinete. Desde janeiro, cerca de 250 prefeitos foram recebidos por Garcia em São Paulo, e ele esteve em 18 municípios em três meses - fevereiro, abril e maio. A agenda de viagens foi reforçada e o vice tem visitado uma média de quatro cidades por dia, entre sextas e sábados.

Obras

A "caravana" do vice-governador no segundo semestre deve focar nas obras do programa creche-escola, uma parceria com prefeituras para ensino infantil de zero a 3 anos que começou quando ele ainda era secretário de Desenvolvimento Social, em 2011.

Questionado sobre a disposição de enfrentar uma disputa interna no PSDB, Garcia afirmou que participa de eleições desde os 24 anos de idade. "Foram seis até agora. Graças a Deus, nunca perdi", disse ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.