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Vice de Tarcísio, Felicio Ramuth reconhece vitória de Lula e critica contestação do PL

Escrito por Bianca Gomes e Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB), reconheceu a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticou a postura da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que pediu a anulação das eleições por conta da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar o horário de votação. Ao Estadão, Ramuth lembrou que o próprio candidato pediu a ampliação do horário e afirmou que eventuais questionamentos sobre a medida deveriam ter sido feitos antes da apuração, e não após a confirmação do resultado.

"Causou estranheza o próprio PL ter solicitado a prorrogação da votação, ainda que em locais específicos. Além disso, o total de votos registrados após as 17 horas em todo o País foi insignificante diante da diferença entre os candidatos. Se havia alguma dúvida quanto a essa prorrogação, o mais coerente seria tê-la questionado antes da apuração dos votos, e não somente após a confirmação do resultado", afirmou o vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Ramuth ainda afirmou confiar "plenamente" no processo eleitoral brasileiro:

"Trabalhamos para oferecer ao Brasil uma mudança que consideramos necessária, mas a maioria dos eleitores escolheu outro caminho, e respeito o resultado das urnas."

Tarcísio ainda não se manifestou após o resultado. Ao chegar a Brasília para acompanhar a apuração ao lado de Flávio no domingo, 25, o governador de São Paulo criticou o fato da ação no STF ter sido distribuída sem sorteio para o ministro Cristiano Zanin e disse que a decisão passou "por cima" da autoridade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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"O Judiciário que mergulhou o Brasil em uma crise institucional sem precedentes escreve um novo capítulo dessa crise. Estão tumultuando a eleição, que era para ser tranquila", disse Tarcísio ao comentar a decisão do magistrado. Ele pontuou que a ordem foi dada "um ou dois minutos" antes do horário previsto para o fechamento das urnas, o que tornou "impossível" comunicar os cartórios eleitorais a tempo.

A decisão de Zanin foi tomada às 17h01, um minuto depois da hora programada para encerrar a votação. Depois, o ministro esclareceu que a prorrogação era válida apenas para as seções eleitorais onde as urnas não haviam sido encerradas.

Outros governadores eleitos com o apoio de Flávio também não se posicionaram até o momento sobre o resultado eleitoral e o pedido de anulação do segundo turno. É o caso de Douglas Ruas (PL), no Rio de Janeiro, e Cleitinho Azevedo (Republicanos), em Minas Gerais.

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Governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL) escreveu nas redes sociais que a maioria dos eleitores paranaenses se posicionaram contra Lula. "Ainda assim o resultado da eleição presidencial não foi o que esperávamos. Há questionamentos da oposição que precisam ser esclarecidos. Seguiremos firmes na defesa do Brasil, dos nossos valores e da liberdade, independentemente de quem for o presidente", declarou.

MDB e presidente do Republicanos reconhecem resultado

O MDB, partido de Ramuth e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reconheceu o resultado da eleição ainda na noite deste domingo, 25. Em publicação nas redes sociais, a sigla, comandada pelo deputado federal Baleia Rossi (SP), parabenizou o presidente Lula pela reeleição e afirmou que a vontade popular se fez soberana. Já o prefeito da capital paulista não havia se manifestado até a manhã desta segunda-feira, 26.

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O deputado federal Marcos Pereira (SP), dirigente nacional do Republicanos, partido do governador Tarcísio, também se manifestou sobre o resultado nas redes.

"Parabenizo o presidente Lula pela reeleição. O novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, inclusive os que votaram em Flávio Bolsonaro, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso Nacional. É o que esperamos em favor do Brasil", escreveu Pereira.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também tratou a eleição como encerrada em nota divulgada na manhã desta segunda-feira, 26. "Terminado o processo eleitoral, o desejo é que o novo governo acerte e recupere a economia para dar à população condições de melhorar sua qualidade de vida, bem como conduza a Nação visando à harmonia", afirmou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/FELICIO RAMUTH/RECONHECIMENTO
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