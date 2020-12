Vereadores novatos querem aumentar representatividade nas Câmaras - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nas eleições de 2020, alguns vereadores foram eleitos pela primeira vez. Nomes como Rodrigo Lievore (DEM) e Jossuela Pinheiro (PROS), em Apucarana, e também Gertrudes Bernardy (MDB), de Ivaiporã, que terão a partir de janeiro a primeira experiência ocupando uma cadeira nas Câmaras de Vereadores. Com ideias novas, eles esperam contribuir com as discussões nas Casas de Leis. Os três foram entrevistados ao vivo pelo Jornal da Tribuna, transmitido pelo site TN Online e redes sociais.

Rodrigo, conhecido também como Recife, recebeu 1.649 votos, sendo o segundo mais votado da cidade. Ele afirma que se preparou por 10 anos para assumir o cargo de vereador neste ano. “Fui candidato em 2012 e me preparei desde então para essa eleição. Venho sempre estudando e me capacitando para esse desafio. Agradeço a expressiva votação, vamos fazer mandato com todo o coração e pessoas de Apucarana”, explica.

Recife pretende priorizar a atenção às pessoas. “A prioridade é dar atenção às pessoas. Foi assim que foi na Agência do Trabalhador. As pessoas têm que ser bem tratadas. Quero levar o meu melhor trabalho para a câmara e entregar a vocação pública. Vou me preparar para os desafios que virão em 2021 e daqui quatro anos espero ouvir de amigos e pessoas que votaram em mim, que sentem orgulho”, acrescenta.

Única mulher eleita em Apucarana, Jossuela Pinheiro diz que é um momento muito importante de alegria e também de preparação. “Foram 976 pessoas que acreditaram no meu trabalho, com muita humildade. Pretendo ir para câmara e fazer um trabalho diferenciado em Apucarana”, diz.

Além disso, a futura vereadora diz que durante os 45 dias de campanha esteve mais próxima da população. “Visitei famílias e fiquei sabendo um pouco da necessidade da população. Agora é a hora de fazer balanço de como tenho que atuar. É uma responsabilidade muito grande. Espero estar mais presente em bairros e ajudar as pessoas que precisam”, explica.

Gertrudes Bernardy, vereadora mais votada de Ivaiporã, com 1.059 votos, quer dar continuidade em seu trabalho na assistência social. “Estou feliz pelo reconhecimento da população. Estive sempre em defesa da criança, do adolescente, de idosos e mulheres. A população pediu por mudança e renovação”, afirma.

Gertrudes diz também que o país precisa de mudança. “O trabalho prestado dentro da assistência social por dois mandatos, transformei vidas, tirando as pessoas da vulnerabilidade social. Conseguimos reduzir 37% da criminalidade, trabalhando a prevenção. Eu quero lutar pelos direitos da população, que tem que ter seus direitos garantidos, como saúde e educação, e buscar recursos”, complementa.

