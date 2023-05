Vereadores formam nova associação no Vale do Ivaí; saiba mais

Da Redação

A nova associação agrega 26 legislativos e quase 250 vereadores

Reunidos nesta quinta-feira (18) em Apucarana, na sede da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), vereadores homologaram a criação da nova Associação das Câmaras Municipais do Vale do Ivaí, que passa a se chamar Ascavi e não mais Acavi, sigla que vinha sendo utilizada anteriormente para a entidade que agora foi extinta. Também foi constituída a nova diretoria e aprovado um novo estatuto da associação, com algumas alterações em relação ao anterior, já adaptado a mecanismos legais e atualizados que permitem à associação estabelecer parcerias com organismos públicos nas esferas estadual e federal.

A nova associação, que agrega 26 legislativos e quase 250 vereadores, tem como presidente o vereador Cléber Alexandre Torres (Cidadania), o Coxa, de Cambira; a vereadora Gertrudes Bernardy (MDB), de Ivaiporã, como 1ª vice-presidente; Mauro Bertoli (União Brasil), de Apucarana, como 2º vice; Priscila Bogo (PSB), de Jardim Alegre, como 1ª secretária; Leonardo Belinatti (Cidadania), de Mauá da Serra, 2º secretário; Alessandro Silva Jubanski (PP), de São João do Ivaí, como 1º tesoureiro; e Paulo Sérgio Ferreira Machado (PSB), de Grandes Rios, 2º tesoureiro. Também foram escolhidos diretores para os departamentos de Patrimônio, Relações Públicas, Esportes, Jurídico e Cultural e integrantes do Conselho Fiscal.

Desde junho do ano passado, um grupo de vereadores do Vale do Ivaí vinha trabalhando na reativação da associação, que há muitos anos está com suas atividades paralisadas. Uma diretoria provisória, inclusive, foi formada para sua reestruturação, tendo à frente Gertrudes Bernardi (presidente), Cléber Torres (vice) e Mauro Bertoli (segundo vice) entre outros vereadores. Diante das dificuldades de se recuperar documentos e certidões da antiga Acavi, vereadores decidiram por orientação jurídica a criar uma nova associação, começando tudo do zero.

“O que queremos é reativar nossa associação e mostrar nossa força como vereadores”, afirma o novo presidente Cléber Torres, o Coxa. “Unidos, nós também podemos discutir políticas públicas para o Vale do Ivaí, juntamente com a Amuvi”, acrescenta.

A 1ª vice-presidente Gertrudes Bernardy, inclusive, defende que os vereadores também participem das reuniões da Amuvi, convidados ou não, para tomarem conhecimento dos projetos dos prefeitos e de tudo que está acontecendo em seu município e na região. Ela defende também a integração da Ascavi com a Uvepar-União dos Vereadores do Paraná, com a Assembleia Legislativa do Paraná, com as secretarias e órgãos do governo do Estado e demais poderes públicos. “Diz o ditado que quem não é visto não é lembrado e nós queremos ser vistos e lembrados como vereadores nas esferas municipal, estadual e federal”, disse ela.

A posse da nova diretoria está marcada para o dia 21 de junho, que poderá ser na sede da Uvepar, em Curitiba, durante um congresso de vereadores, ou até na Assembleia Legislativa com a presença de deputados.

