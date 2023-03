Vereadora no Ceará foi assassinada pelo namorado, que se matou em seguida, conclui perícia

Davi Medeiros (via Agência Estado)

A Polícia Civil do Ceará concluiu que a vereadora Yanny Brena (PL) foi assassinada pelo namorado, Rickson Pinto, que se suicidou em seguida. Ambos foram encontrados mortos na casa dela, em Juazeiro do Norte (CE), no dia 3 de março. Segundo informações da investigação, a parlamentar estava insatisfeita com a relação e havia terminado o namoro um dia antes do crime. Rickson chegou a responder processo por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo o laudo da perícia, Yanny morreu por asfixia. O documento concluiu que a vereadora levou o golpe "mata leão" do namorado e ficou inconsciente. Em seguida, foi colocada em suspensão incompleta - uma modalidade de enforcamento. Com isso, Rickson tentou fazer parecer que a namorada havia se suicidado.

Vestígios de material genético encontrados nas unhas de Yanny e Rickson evidenciam que ambos tiveram uma briga com luta corporal antes do assassinato. Segundo os peritos, a vereadora morreu por volta de meia-noite, enquanto o namorado se matou entre 4 e 8 horas da manhã. As informações foram apresentadas nesta quinta-feira, 23, em coletiva de imprensa no auditório da Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte.

Yanny Brena Alencar Araújo tinha 26 anos e estava em seu primeiro mandato como vereadora pelo PL. Ela deveria exercer a presidência da Câmara até o fim de 2024 e foi a segunda mulher a chefiar o Poder Legislativo da maior cidade do interior do Ceará.

Médica recém-formada, Yanny era irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL). Após sua morte, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, decretou luto oficial de três dias e disse estar "transtornado".