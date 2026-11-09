Vereador do PT, preso por ligação com empresa do PCC, pede licença da Câmara municipal

O vereador de São Paulo Senival Moura (PT), preso duas vezes por suspeita de gestão financeira de empresa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), pediu licença, por um mês, da Câmara Municipal para "tratar de assuntos particulares". Ele está preso preventivamente desde o dia 28 de outubro.

O pedido foi apresentado e lido na Câmara na última terça-feira, 3. No período, o suplente Manoel Del Rio (PT) assume a vaga.

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Em nota, a defesa de Senival Moura afirmou discordar da decisão judicial, "por entender que a medida extrema não encontra fundamentação concreta suficiente para justificar a privação de sua liberdade".

Senival Moura foi preso duas vezes no âmbito da operação Última Parada e é apontado como gestor financeiro da Transunião, empresa de ônibus investigada por supostamente ser utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do PCC no sistema de transportes da capital paulista.

A primeira prisão do vereador relacionada ao caso ocorreu em 25 de junho deste ano. Depois de 40 dias, ele foi solto. Na época, ao voltar às funções na Câmara Municipal, alegou que não tinha envolvimento com o caso. Em 28 de outubro, ele voltou a ser preso preventivamente.

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Manoel Del Rio assumiu o cargo na quarta-feira, 4, e ficará até o fim do período de licença. Depois de sua posse, afirmou estar "contente e orgulhoso" de voltar à Câmara e que vai trazer experiências e vivências de fora para o mandato.

"Vou trazer para cá as experiências e as aspirações das pessoas com quem eu trabalho, nos bairros que eu passo, dos sem teto, de todas as pessoas do município. Vou trazer as experiências, os projetos e quero contribuir para que possamos construir uma cidade boa, de paz e de amizade em nosso território. Quero também agradecer a todos", disse.