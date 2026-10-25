Venceu hoje a democracia, não há o que se contestar, diz Alcolumbre

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reconheceram a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial neste domingo, 25. Em declaração à imprensa após a oficialização do resultado, os dois defenderam que o petista utilize o novo mandato para pacificar o País.

Em sua manifestação, Alcolumbre relatou que ele e Motta ligaram para parabenizar Lula e afirmou que o resultado da eleição representa uma vitória da democracia, sem espaço para contestações.

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"Mas, sobretudo, venceu hoje a democracia. Não há o que se contestar. De quem foi a vitória hoje? A vitória, em primeiro plano, foi da democracia. A vitória, em primeiro plano, foi da liberdade do cidadão votar com a sua consciência numa urna sem ser pressionado e sem ser ameaçado. É a consciência dele na frente de uma urna", disse o presidente do Congresso.

Alcolumbre destacou que "não está bom o momento de agressividade" pelo qual passa o País e afirmou que Lula terá a missão de unificar a população e poderá contar com o Congresso para isso.

"Eu tenho muita confiança que o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá uma grande missão, além de todas as que ele assumiu como compromisso eleitoral ou político ou de campanha: unir o Brasil, pacificar o Brasil, fortalecer as instituições democráticas, porque a ninguém interessa o enfraquecimento das instituições. Não interessa à imprensa, não interessa o Brasil, não interessa os Poderes. E, com certeza absoluta, isso deverá ser efetivamente um ponto de partida para essa nova história construída a partir da eleição do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva", disse.

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Em aceno à oposição, o presidente do Senado declarou que o Congresso não se furtará a debater todos os temas e cumprimentou o candidato derrotado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por ter concorrido.

Motta, por sua vez, disse que a reeleição de Lula mostra que o processo eleitoral brasileiro é digno "de todas as homenagens" e é um "orgulho para o País e exemplo para o mundo". O presidente da Câmara cobrou que o petista faça uma avaliação de seu terceiro mandato e corrija os rumos da nova gestão, focado na união da população.

"Quero que o presidente reeleito possa fazer uma avaliação dos seus acertos, mas também dos erros cometidos. Nós somos humanos e precisamos, nesse momento, fazer uma autoavaliação daquilo que precisa ser melhorado. Nós temos um Brasil dividido, um Brasil que passou, infelizmente, os últimos quatro anos radicalizado e que, com essa vitória de hoje, eu penso que o presidente tem uma nova oportunidade de poder conciliar o país, de poder olhar para frente e governar para todos os brasileiros", declarou.

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Por fim, Motta disse que hoje é um "dia de alegria" para os democratas e afirmou que Flávio Bolsonaro "cumpriu seu papel com hombridade".