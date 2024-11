Veja todos os prefeitos eleitos no segundo turno no País; lista

Das 51 cidades, três que realizaram segundo turno eram do Paraná: Curitiba, Ponta Grossa e Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O segundo turno das eleições 2024 foi realizado neste domingo (27) em 51 municípios brasileiros. Destes, 15 eram capitais. O número representa 49% dos 104 municípios com mais de 200 mil habitantes do Brasil que tinham o segundo turno como possibilidade. Em outras 11 capitais a disputa foi resolvida no primeiro turno.

continua após publicidade

Das 51 cidades, três que realizaram segundo turno eram do Paraná: Curitiba, Ponta Grossa e Londrina.

Veja lista dos prefeitos eleitos no 2º turno das eleições 2024

Igor Normando (MDB) - Belém (PA) Rildo Amaral (PP) - Imperatriz (MA) Abílio Brunini (PL) - Cuiabá (MT) Cícero Lucena (PP) - João Pessoa (PB) Léo (Podemos) - Porto Velho (RO) David Almeida (Avante) - Manaus (AM) Eduardo Siqueira Campos (Podemos) - Palmas (TO) Weverson Meireles (PDT) - Serra (ES) Emília Corrêa (PL) - Aracaju (SE) Adriane Lopes (PP) - Campo Grande (MS) Bruno Cunha Lima (União) - Campina Grande (PB) Elizabeth Schmidt (União) - Ponta Grossa (PR) Ramos (PSDB) - Paulista (PE) Zé Maria Tapajós (MDB) - Santarém (PA) Adiló (PSBD) - Caxias do Sul (RS) Naumi Amorim (PSD) - Caucaia (CE) Airton Souza (PL) - Canoas (RS) Marcio Correa (PL) - Anápolis (GO) Helinho Zanatta (PSD) - Piracicaba (SP) Tiago Amaral (PSD) - Londrina (PR) Eduardo Pimentel (PSD) - Curitiba (PR) Paulinho Freire (União) - Natal (RN) Rodrigo Neves (PDT) - Niterói (RJ) Sebastião Melo (MDB) - Porta Alegre (RS) Leandro Vilela (MDB) - Aparecida de Goiânia (GO) Cateano (PT) - Camaçari (BA) Mabel (União) - Goiânia (GO) Murilo Félix (Podemos) - Limeira (SP) Engenheiro Daniel (União) - Taboão da Serra (SP) Evandro Leitão (PT) - Fortaleza (CE) Taka Yamauchi (MDB) - Diadema (SP) Hino Hammes (PP) - Petrópolis (RJ) Ricardo Nunes (MDB) - São Paulo (SP) Cel. Fabio Candido (PL) - São José do Rio Preto (SP) Henrique do Paraíso (Republicanos) - Sumaré (SP) Sergio Victor (Novo) - Taubaté (SP) Mirella (PSD) - Olinda (PE) Rodrigo Decimo (PSDB) - Santa Maria (RS) Alexandre Ferreira (MDB) - Franca (SP) Fuad Noman (PSD) - Belo Horizonte (MG) Marcelo Lima (Podemos) - São Bernardo do Campo (SP) Marroni (PT) - Pelotas (RS) Lucas Sanches (PL) - Guarulhos Rogério Santos (Republicanos) - Santos (SP) Marcelo Oliveira (PT) - Mauá (SP) Farid Madi (Podemos) - Guarujá (SP) Ricardo Silva (PSD) - Ribeirão Preto (SP) Anderson (PSD) - São José dos Campos (SP) Elisa Araújo (PSD) - Uberaba (MG) Gustavo Martinelli (União) - Jundiaí (SP) - ANULADO SUB-JUDICE Beto Piteri (Republicanos) - Barueri (SP)

Siga o TNOnline no Google News