Veja quais deputados do PR querem "empurrar" escala 6x1 para 2036

Metade dos deputados federais que representam o Paraná no Congresso Nacional se posicionou a favor de uma emenda que adia para 2036 o fim da escala de trabalho 6x1. Dos 30 parlamentares do estado, 15 estão entre os 176 signatários da proposta que estabelece um período de transição de dez anos para que a mudança nas regras trabalhistas comece a valer no Brasil.

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O texto sugerindo o adiamento foi apresentado na última semana por dois parlamentares do PP: o paranaense Tião Medeiros e o gaúcho Sérgio Turra. A emenda busca alterar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe a extinção do modelo em que o trabalhador tem apenas um dia de descanso semanal. As mudanças na jornada estão em debate desde 2019, quando uma primeira PEC sugeriu a redução da carga de 44 para 36 horas semanais. Atualmente, uma comissão especial da Câmara dos Deputados avalia um projeto único que deve fixar a jornada em 40 horas, garantindo dois dias de folga sem perdas salariais, mas o grupo de Medeiros e Turra defende que a implementação desse novo formato seja gradual ao longo de uma década.

A bancada paranaense ficou exatamente dividida quanto ao apoio à transição mais longa. Os 15 deputados do estado que assinaram a emenda substitutiva à PEC 221/2019 foram Beto Richa (PSDB), Dilceu Sperafico (PP), Felipe Francischini (Podemos), Geraldo Mendes (UNIÃO), Luisa Canziani (UNIÃO), Luiz Carlos Hauly (Podemos), Luiz Nishimori (PSD), Padovani (PP), Paulo Litro (UNIÃO), Pedro Lupion (Republicanos), Sargento Fahur (PL), Sergio Souza (MDB), Tião Medeiros (PP), Toninho Wandscheer (PP) e Vermelho (PL).

Por outro lado, a outra metade dos representantes do Paraná não aderiu à proposta de adiamento. Não assinaram o documento os parlamentares Aliel Machado (PV), Beto Preto (PSD), Carol Dartora (PT), Delegado Matheus Laiola (União), Diego Garcia (União), Felipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT), Itamar Paim (PL), Leandre (PSD), Luciano Ducci (PSB), Ricardo Barros (PP), Sandro Alex (PSD), Tadeu Veneri (PT), Welter (PT) e Zeca Dirceu (PT).

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Os próximos passos da proposta devem ocorrer de forma célere no Legislativo. A expectativa é que o relatório da comissão especial seja apresentado na próxima segunda-feira (25) e votado ao longo da semana. Caso a PEC seja aprovada pelo grupo, precisará encarar o plenário da Câmara Federal, onde exige pelo menos 308 votos favoráveis em dois turnos. Vencida essa etapa, o texto segue para o Senado Federal, necessitando da aprovação mínima de 49 senadores, também em duas rodadas de votação.

Deputados do Paraná que assinaram a emenda substitutiva à PEC 221/2019

Pedro Lupion (Republicanos)

Sergio Souza (MDB)

Tião Medeiros (PP)

Luisa Canziani (UNIÃO)

Toninho Wandscheer (PP)

Luiz Carlos Hauly (Podemos)

Felipe Francischini (Podemos)

Padovani (PP)

Dilceu Sperafico (PP)

Luiz Nishimori (PSD)

Geraldo Mendes (UNIÃO)

Paulo Litro (UNIÃO)

Beto Richa (PSDB)

Vermelho (PL)

Sargento Fahur (PL)





Deputados do Paraná que não assinaram a emenda