Veja lista das cidade onde houve virada no segundo turno no Brasil

A máxima de que o resultado do primeiro turno não garante, necessariamente, a vitória no segundo se concretizou em 13 dos 51 municípios brasileiros que voltaram às urnas neste domingo, 27 de outubro, para eleger os próximos prefeitos.

continua após publicidade

Em Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Olinda (PE), Ponta Grossa (PR), Porto Velho (RO), Caxias do Sul (RS), Santa Maria (RS), Jundiaí (SP), Limeira (SP), Piracicaba (SP), Taubaté (SP) e Palmas (TO), o candidato que terminou a primeira etapa no pleito como favorito da disputa, com mais votos, não conseguiu se eleger para o Executivo municipal neste domingo.

Em quatro delas, nas vésperas do segundo turno, os candidatos contaram com apoio explícito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).

continua após publicidade

Lula, que se manteve distante de petistas e aliados por todo o Brasil durante a campanha eleitoral, apareceu em vídeos divulgados em seu perfil no Instagram, entre sexta e sábado, pedindo votos para Valdeci Oliveira (PT), em Santa Maria. A disputa na cidade gaúcha, entretanto, terminou com Oliveira - que estava na frente com 40,63% dos votos válidos no primeiro turno - derrotado pelo tucano Rodrigo Decimo, com 54,50% dos votos válidos, contra 45,5%.

O presidente também gravou um vídeo ao lado do candidato Vinicius Castello (PT), de Olinda. Castello terminou o primeiro turno com 38,75%, ante 30,02% da segunda colocada, Mirella Almeida (PSD), mas amargou uma derrota neste domingo com 5.997 votos de diferença (51,38% ante 48.62% do petista).

Já no caso de Bolsonaro, os apoios foram presenciais: o ex-presidente esteve em Palmas, no Tocantins, no último sábado, onde participou de uma motociata e outras agendas da campanha de Janad Valcari (PL), que saiu na frente com 39,22% dos votos válidos do primeiro turno, mas perdeu neste domingo para Eduardo Siqueira Campos (Podemos), por 8.989 votos de diferença - 53,03% ante 46,97% na bolsonarista.

continua após publicidade

Bolsonaro também esteve em Goiânia, onde acompanhou a apuração dos votos de Fred Rodrigues (PL), candidato que perdeu a disputa para o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil), apadrinhado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). De volta à política nove anos após o último mandato, Mabel saiu do primeiro turno com 27,66% dos votos válidos, atrás do bolsonarista, que teve 31,14%. Neste domingo, o cenário se inverteu e o ex-deputado foi eleito com 55,53%, contra 44,47% do votos válidos no bolsonarista.

Já em Fortaleza, capital do Ceará e palco da principal disputa entre PT e PL, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) venceu o deputado federal André Fernandes (PL) no segundo turno, invertendo a ordem do resultado da primeira etapa do pleito. Lula também entrou em cena nos 45 do segundo tempo para apoiar o petista, que terminou com 50,38% dos votos válidos, numa vitória apertada de apenas 10.838 votos de diferença. No primeiro turno, o candidato de Bolsonaro teve 82.131 votos de vantagem.

Confira os resultados: Fortaleza (CE)

continua após publicidade

- 1º turno: André Fernandes (PL) 40,20% x 34,33% Evandro Leitão (PT)

- 2º turno: Evandro Leitão (PT) 50,38% x 49,62% André Fernandes (PL)

continua após publicidade

Goiânia (GO)

- 1º turno: Fred Rodrigues (PL) 31,14% x 27,66% Sandro Mabel (União Brasil)

- 2º turno: Sandro Mabel (União Brasil) 55,53% x 44,47% Fred Rodrigues (PL)

continua após publicidade

Belo Horizonte (MG)

- 1º turno: Bruno Engler (PL) 34,38% x 26,54% Fuad Noman (PSD)

- 2º turno: Fuad Noman (PSD) 53,73% x 46,27 Bruno Engler (PL)

continua após publicidade

Olinda (PE)

- 1º turno: Vinicius Castello (PT) 38,75% x 30,02% Mirella Almeida (PSD)

continua após publicidade

- 2º turno: Mirella Almeida (PSD) 51,38% x 48,62% Vinicius Castello (PT)

Ponta Grossa (PR)

- 1º turno: Mabel Canto (PSDB) 27,87% x 27,51% Elizabeth Schmidt (União)

continua após publicidade

- 2º turno: Elizabeth Schmidt (União) 53,72% x 46,28% Mabel Canto (PSDB)

Porto Velho (RO)

- 1º turno: Mariana Carvalho (União) 44,53% x 25,65% Léo Moraes (Podemos)

continua após publicidade

- 2º turno: Léo Moraes (Podemos) 56,18% x 43,82% Mariana Carvalho (União)

Caxias do Sul (RS)

continua após publicidade

- 1º turno: Maurício Scalco (PL) 38,04% x 27,50% Adiló (PSDB)

- 2º turno: Adiló (PSDB) 51,38% x Maurício Scalco (PL) 48,62%

Santa Maria (RS)

continua após publicidade

- 1º turno: Valdeci Oliveira (PT) 40,63% x 25,86% Rodrigo Decimo (PSDB)

- 2º turno: Rodrigo Decimo (PSDB) 54,50% x 45,50 Valdeci Oliveira (PT)

Jundiaí (SP)

continua após publicidade

- 1º turno: Jose Antonio Parimoschi (PL) 48,07% x 43,34% Gustavo Martinelli (União)

- 2º turno: Gustavo Martinelli (União) 58,87% x 41,13% Jose Antonio Parimoschi (PL)

Limeira (SP)

- 1º turno: Betinho Neves (MDB) 38,81% x 32,29% Murilo Félix (Podemos)

- 2º turno: Murilo Félix (Podemos) 51,88% x 48,12% Betinho Neves (MDB)

Piracicaba (SP)

- 1º turno: Barjas Negri (PSDB) 35,78% x 26,59% Helinho Zanatta (PSD)

- 2º turno: Helinho Zanatta (PSD) 53,61% x 46,39% Barjas Negri (PSDB)

Taubaté (SP)

- 1º turno: Ortiz Junior (Republicanos) 36,20% x 23,52% Sergio Victor (Novo)

- 2º turno: Sergio Victor (Novo) 61,98% x 38,02% Ortiz Junior (Republicanos)

Palmas (TO)

- 1º turno: Janad Valcari (PL) 39,22% x 32,42% Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

- 2º turno: Eduardo Siqueira Campos (Podemos) 53,03% x 46,97% Janad Valcari (PL)