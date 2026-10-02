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Veja como fazer a colinha de votação para as Eleições 2026

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O primeiro turno das eleições gerais de 2026 ocorre no domingo, 4, das 8h às 17h pelo horário de Brasília. A recomendação da Justiça Eleitoral é que os eleitores levem os números dos candidatos em uma colinha eleitoral de papel para ajudar a não esquecer os números na hora de votar.

A orientação é importante devido à proibição de entrar na cabina de votação com celulares, óculos inteligentes, câmeras fotográficas, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

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Antes de se dirigir à urna, o eleitor deve deixar o celular e outros equipamentos com a mesa receptora, que devolverá os objetos após a votação. Quem se recusar a entregar o aparelho não será autorizado a votar naquele momento.

Os brasileiros terão de votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Neste ano, ocorre a renovação de dois terços do Senado - ou seja, 54 das 81 cadeiras estarão na disputa. Por isso, todos os Estados e o Distrito Federal irão eleger dois senadores em 2026. Os mandatos para o Senado têm duração de oito anos.

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O voto para senador é nominal - ou seja, não é possível votar apenas na legenda. Se o eleitor digitar apenas os dois números do partido, a urna não permitirá a continuidade da votação. Caso digite um número que não corresponda a uma candidatura válida, o voto será anulado.

Também é necessário escolher dois candidatos diferentes para senador. Tentar repetir o mesmo nome fará com o que segundo voto seja anulado.

A votação ocorrerá na seguinte ordem:

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O primeiro a ser preenchido é o candidato a deputado federal, com quatro dígitos;

Na sequência, vem o deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos;

O terceiro é o primeiro candidato a senador, com três dígitos e, em seguida, o segundo candidato, também com três dígitos;

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O quinto será o candidato a governador, com dois dígitos;

Por último, vem o candidato a presidente da República, também com dois dígitos.

A partir desta eleição, a urna eletrônica exibirá uma barra de progresso na parte de cima da tela para mostrar quais cargos já foram preenchidos e quais ainda faltam.

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As sessões eleitorais serão abertas às 8h e fechadas às 17h, pelo horário de Brasília. Quem ainda estiver na fila nesse horário poderá votar. Em alguns Estados, como Acre e Amazonas, os horários são adaptados de acordo com o fuso horário local, para garantir a unificação do horário de votação em todo o País.

Para votar, basta levar um documento oficial com foto, como Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte. Versões digitais também serão aceitas. O e-Título só será aceito como documento de identificação se exibir a foto da pessoa.

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ELEIÇÕES 2026/VOTAÇÃO/COLINHA/CANDIDATOS
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