Vazamento de gás provoca incêndio na casa de Nunes Marques, em Brasília; ninguém se feriu

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um vazamento de gás provocou um incêndio na casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, na noite deste domingo, 30. Não há feridos.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado às 18h54 para combater as chamas.

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O trabalho dos bombeiros durou cerca de 40 minutos até que o fogo fosse controlado.

A casa de Nunes Marques fica no Lago Sul, bairro de Brasília conhecido por ser residência de autoridades e endereço dos principais escritórios de advocacia.

O vazamento foi detectado em um botijão de gás ligado a um forno na área externa da casa, segundo a assessoria de imprensa do TSE. O incêndio foi agravado pelo telhado de acrílico do local.