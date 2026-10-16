'Vamos trabalhar para aprovar PEC da Segurança na 3ª feira', diz Randolfe Rodrigues

O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a gestão petista trabalhará para aprovar a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na próxima terça-feira, 20.

A matéria chegou a constar na pauta do plenário do Senado na quinta-feira, 15, mas foi retirada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), após uma divergência na base governista sobre a votação de uma emenda do líder do PT, Camilo Santana (CE), que propõe reduzir a maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes hediondos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na quinta-feira, 15, durante sabatina na TV Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu pela primeira vez a medida, mas afirmou que ela deve ser tratada em outra PEC.

"Eu sou favorável a reduzir para 16 anos, mas não discutindo nessa PEC, porque ela não é para isso. Eu acho que a sociedade brasileira inteira é favorável à punição de qualquer crime hediondo", declarou Lula, que disse ter essa opinião "como cidadão brasileiro".