Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

'Vamos trabalhar para aprovar PEC da Segurança na 3ª feira', diz Randolfe Rodrigues

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a gestão petista trabalhará para aprovar a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na próxima terça-feira, 20.

A matéria chegou a constar na pauta do plenário do Senado na quinta-feira, 15, mas foi retirada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), após uma divergência na base governista sobre a votação de uma emenda do líder do PT, Camilo Santana (CE), que propõe reduzir a maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes hediondos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na quinta-feira, 15, durante sabatina na TV Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu pela primeira vez a medida, mas afirmou que ela deve ser tratada em outra PEC.

"Eu sou favorável a reduzir para 16 anos, mas não discutindo nessa PEC, porque ela não é para isso. Eu acho que a sociedade brasileira inteira é favorável à punição de qualquer crime hediondo", declarou Lula, que disse ter essa opinião "como cidadão brasileiro".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SEGURANÇA PÚBLICA/PEC/SENADO/VOTAÇÃO/DATA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV