Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Vamos priorizar viagens a Estados que podem dar mais votos, diz Rogério Marinho

Escrito por Naomi Matsui e João Cayres (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político do candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta quarta-feira, 7, que, no 2º turno, o "Zero Um" deve votar em Estados que podem agregar votos.

A declaração foi dada em reunião com parlamentares do PL para justificar por que Flávio deixará de ir a alguns Estados. Marinho não especificou quais Estados o candidato visitará, mas tem defendido que ele foque no Sudeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A reunião serviu para dar orientações aos parlamentares sobre o 2º turno. Marinho recomendou aos presentes entrar em grupos do PL que são usados para repassar conteúdo e encaminhá-lo à militância. Segundo Marinho, isso é importante porque a campanha de Flávio tem "menos capilaridade" do que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apoio de Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama e senadora eleita pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) afirmou esperar que Flávio Bolsonaro (PL) se eleja à Presidência. Segundo ela, Flávio pode contar com o PL Mulher, ala feminina do partido que era presidida por Michelle e que segue sob influência dela, apesar de ter deixado o posto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sei que vai ser vitoriosa a chapa do Flávio com nosso vice-presidente. Vai dar certo. Senado já está fortalecido", declarou a parlamentares e governadores eleitos do PL, em evento em Brasília.

Michelle defendeu que seja feito um "trabalho de base" para integrar mulheres à política e que discutirá estratégias para se comunicar com o eleitorado cristão.

"Precisamos entender de política, porque até botijão de gás passa pela política ... 53% do eleitorado são mulheres. Vou conversar com a Damares Alves, porque temos estratégias nos segmento cristão", falou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela também afirmou que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) é importante para se comunicar com a geração Z.

Michelle repetiu que tem uma capacidade limitada para participar de agendas pelo País, por ter de cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Meu marido, se não estivermos do lado dele, é uma ameaça para si só. Não toma medicação, não se alimenta, não faz atividades", falou.

Disse, porém, que deve participar de uma carreata em Formosa (GO) no sábado, 10.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ROGÉRIO MARINHO/VIAGENS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV