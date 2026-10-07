Vamos priorizar viagens a Estados que podem dar mais votos, diz Rogério Marinho

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político do candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta quarta-feira, 7, que, no 2º turno, o "Zero Um" deve votar em Estados que podem agregar votos.

A declaração foi dada em reunião com parlamentares do PL para justificar por que Flávio deixará de ir a alguns Estados. Marinho não especificou quais Estados o candidato visitará, mas tem defendido que ele foque no Sudeste.

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A reunião serviu para dar orientações aos parlamentares sobre o 2º turno. Marinho recomendou aos presentes entrar em grupos do PL que são usados para repassar conteúdo e encaminhá-lo à militância. Segundo Marinho, isso é importante porque a campanha de Flávio tem "menos capilaridade" do que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apoio de Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama e senadora eleita pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) afirmou esperar que Flávio Bolsonaro (PL) se eleja à Presidência. Segundo ela, Flávio pode contar com o PL Mulher, ala feminina do partido que era presidida por Michelle e que segue sob influência dela, apesar de ter deixado o posto.

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"Sei que vai ser vitoriosa a chapa do Flávio com nosso vice-presidente. Vai dar certo. Senado já está fortalecido", declarou a parlamentares e governadores eleitos do PL, em evento em Brasília.

Michelle defendeu que seja feito um "trabalho de base" para integrar mulheres à política e que discutirá estratégias para se comunicar com o eleitorado cristão.

"Precisamos entender de política, porque até botijão de gás passa pela política ... 53% do eleitorado são mulheres. Vou conversar com a Damares Alves, porque temos estratégias nos segmento cristão", falou.

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Ela também afirmou que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) é importante para se comunicar com a geração Z.

Michelle repetiu que tem uma capacidade limitada para participar de agendas pelo País, por ter de cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Meu marido, se não estivermos do lado dele, é uma ameaça para si só. Não toma medicação, não se alimenta, não faz atividades", falou.

Disse, porém, que deve participar de uma carreata em Formosa (GO) no sábado, 10.