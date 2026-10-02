Vamos ganhar eleição e acabar com quadrilha que governou o RJ por 8 anos, diz Cavaliere

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), disse nesta sexta-feira, 02, que o Rio de Janeiro está iniciando uma transformação a partir da eleição do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do candidato Eduardo Paes (PSD), que concorre ao governo do Estado. Ao dizer que o Estado fluminense viveu "tempos que não eram normais", ele conclamou o apoio dos eleitores.

"Vamos eleger Lula e Paes no primeiro turno e acabar com a máfia que acabou com o Estado nos últimos oito anos", disse, durante ato de campanha no centro do Rio de Janeiro, Cavaliere sustentou que os governos do petista têm sido parceiros da cidade e que mais avanços serão possíveis.

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O Rio de Janeiro está sendo comandado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Ricardo Couto, de forma interina desde o dia 23 de março, após renúncia de Cláudio Castro (PL).

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), endossou a mensagem. "O Rio de Janeiro é referência da luta democrática. O ovo da serpente foi chocado aqui, mas vamos derrotar os milicianos e aqueles que querem vender o Brasil para os interesses internacionais."

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 42% das intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro, seguido pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL), com 31%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º.