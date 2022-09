"Vamos derrotá-lo nas urnas", diz Hoffman sobre candidatura de Moro

Wilian Miron e Natália Coelho (via Agência Estado)

Durante comício do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizado na manhã de hoje, em Curitiba, a líder do PT, Gleisi Hoffmann, falou sobre derrotar Sergio Moro, candidato ao Senado pelo Paraná. "É esse Estado do Paraná que vai dar a maior derrota para Sergio Moro. Não será senador do Paraná."

Hoffmann também falou sobre Moro não ter sido autorizado a se candidatar pelo Estado de São Paulo, após ter sido derrotado npor 4 votos a 2 no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Rosângela Moro, esposa do ex-juiz, teve registro de candidatura deferido pelo TRE.

No comício, Gleisi Hoffmann também destacou os 580 dias de prisão do ex-presidente, preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, em 2018. "Esse é seu retorno a Curitiba, é a vitória sobre nossa luta, sobre sua perseguição", destacou a deputada.